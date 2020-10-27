Суд у Росії відмовився відпустити з колонії «свідка Єгови» з Данії

Суд у Курській області Росії відмовився замінити «свідку Єгови» з Данії Деннісу Крістенсену невідбуту частину терміну на штраф, повідомив сайт релігійної організації.

Таке рішення ухвалене «через нестабільність поведінки засудженого в місцях позбавлення волі». Суд, зокрема, послався на незгоду Крістенсена, у якого є проблеми зі здоров’ям, працювати на фабриці в колонії.

У червні цей же суд ухвалив звільнити Крістенсена, а решту терміну замінити на штраф в 400 тисяч рублів. Прокуратура оскаржила це рішення, і справу відправили на перегляд.

Крістенсен був лідером громади Свідків Єгови у місті Орел, це обласний центр Росії, розташований на південь від Москви. Громадянина Данії російські силовики заарештували в травні 2017 року, а в лютому 2019 року суд визнав його винним в організації діяльності екстремістського руху і засудив до шести років колонії загального режиму.

Влада Данії висловила «глибоку стурбованість» вироком і закликала Росію дотримуватися свободи віросповідання.

Верховний суд Росії у 2017 році визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив діяльність цього релігійного об’єднання на території країни. Це призвело до того, що проти десятків прихильників міжнародної релігійної організації «Свідки Єгови» в Росії були порушені кримінальні справи. Багато з них скаржилися на катування під час допитів.