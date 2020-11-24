У Росії відбулися нові обшуки і затримання «свідків Єгови»

Слідчий комітет Росії заявив 24 листопада, що його співробітники у понад 20 регіонах країни провели обшуки у членів релігійної організації «Свідки Єгови» й затримав неназвану кількість «організаторів та учасників руху».

До заяви додано посилання на відео, на якому силовики розбивають двері квартири та прориваються всередину.

У квітні 2017 року Росія офіційно заборонила діяльність «Свідків Єгови» та визнала це об’єднання «екстремістською організацією».

«Свідки Єгови» відомі методом проповідуванням від дверей до дверей, ретельним вивченням Біблії у власному трактуванні, відмовою від військової служби та відмовою святкувати національні та релігійні свята чи дні народження.

Після офіційної заборони кілька «свідків Єгови» були ув’язнені в Росії та анексованому Росією українському півострові Крим.

У вересні 2019 року Вашингтон заборонив двом високопоставленим регіональним офіцерам Слідчого комітету Росії в’їжджати до США через імовірне катування ними семи затриманих, які є «свідками Єгови».

Московський правозахисний центр «Меморіал» визнав політичними в’язнями десятки «свідків Єгови», яким було висунуто звинувачення або засуджено за екстремізм.