«Свідки Єгови» вітають рішення ЄСПЛ на користь представників їхньої громади в Україні

У релігійній організації «Свідки Єгови» вітають рішення Європейського суду з прав людини, який нещодавно зобов’язав Україну виплатити компенсації представникам цієї громади через дії, що мали місце супроти них кількома роками раніше.

«Свідки Єгови вдячні уряду України за існуючу релігійну свободу. За останні роки вісім осіб, які скоїли напад на наших одновірців, були визнані винними у вчиненні злочинів ненависті. Ми вітаємо такі дії уряду, спрямовані на захист релігійних прав українців. Cподіваємося, що рішення ЄСПЛ допоможе правоохоронним органам належно класифікувати злочини ненависті задля забезпечення рівних прав громадян та релігійної терпимості в країні», – цитує речника «Свідків Єгови» в Україні Івана Рігера пресcлужба Центру «Свідків Єгови» в Україні.

12 листопада Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс три рішення щодо України та став на бік представників релігійної організації «Свідки Єгови». ЄСПЛ, зокрема, визнав державу Україна винною у порушенні ст. 9 та 14 Європейської конвенції про права на свободу релігії та заборону дискримінації, зобов’язавши у тритижневий термін виплатити загалом 14,7 тисяч євро трьом «свідкам Єгови» через релігійну упередженість. У своєму рішенні ЄСПЛ вказав, що у всіх трьох випадках Україна не забезпечила виконання зобов’язання стосовно викриття мотивів релігійної упередженості. Українська сторона в ЄСПЛ вказувала, що з боку позивачів не доведено зв’язку між ймовірними порушеннями і масштабом моральної шкоди, про яку заявлялося.

В організації «Свідки Єгови» розповіли, що три справи стосувалися інцидентів, які мали місце в 2009, 2012 і 2013 роках у двох населених пунктах Чернігівської та одному – Одеської області. Повідомляється, що «свідки Єгови» зазнали нападів через свою діяльність, і після недостатнього, на їхню думку, покарання українськими правоохоронними органами осіб, що вчинили дії проти них, звернулися до ЄСПЛ.