У Москві прийшли з обшуками в 16 квартир Свідків Єгови

Співробітники Слідчого комітету, ФСБ та Росгвардіі проводять в Москві обшуки за 16 адресами послідовників церкви Свідків Єгови в рамках справи про «організацію діяльності екстремістської організації». Кількох людей затримали для допиту. Про це повідомляє російський Слідчий комітет.

Відомство стверджує, що Свідки Єгови після заборони організації в 2017 році проводили зустрічі і вивчали релігійну літературу в квартирі на вулиці Дибенка в Москві, а також «проводили онлайн збори по відеозв’язку».

У листопаді Управління Слідчого комітету по Москві порушило кримінальну справу про відновлення роботи Управлінського центру «Свідки Єгови» в російській столиці. Тоді ж у послідовників релігійної організації на північному сході Москви пройшли обшуки. Віруючі скаржилися на грубі затримання, погрози та образи з боку правоохоронців. Суд відмовився заарештувати їх і відправив всіх обвинувачених під домашній арешт.

Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив її діяльність у 2017 році. Після цього десятки прихильників міжнародної релігійної організації були піддані кримінальному переслідуванню. Багато з арештованих «свідків Єгови» скаржилися на катування під час допитів.