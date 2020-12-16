Росія: 66-річного послідовника «Свідків Єгови» засудили до шести років

Суд у російському Новосибірську засудив 66-річного місцевого жителя Юрія Савельєва до шести років ув’язнення, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії» 16 грудня.

Савельєва визнали винним в організації діяльності екстремістської організації через те, що чоловік є послідовником релігійної організації «Свідки Єгови». Поки йшло слідство, вірянин два роки провів у слідчому ізоляторі. Вирок поки не набув чинності.

Обвинувачуваному дев’ять разів подовжували термін утримування під вартою. Попри те, що касаційний суд у Новосибірську визнавав подовження арешту незаконним, районний суд відмовляв Савельєву в пом’якшенні запобіжного заходу.

В останньому слові в суді Савельєв сказав, що його переслідують тільки за те, що він «є послідовником релігійного вчення «Свідків Єгови».

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У Всесвітньому управлінському центрі «Свідків Єгови» нове рішення суду назвали «абсурдним».

«Це також суперечить міжнародним нормам в області прав людини, тому Євросоюз, Велика Британія, Сполучені Штати та Організація Об’єднаних Націй закликали Росію припинити систематичне переслідування «Свідків Єгови», – сказав у коментарі «Сибір.Реалії» прессекретар організації Джаррод Лопес.

Він додав, що російська влада, попри ці заклики, продовжує переслідування вірян. За його даними, цього року співробітники різних відомств провели понад 440 обшуків у послідовників «Свідків Єгови» по всій Росії, незважаючи на пандемію коронавірусу.

Савельєва заарештували й відправили до СІЗО в листопаді 2018 року. Слідчі з’ясували, що в 1999 році він і ще 17 жителів подали заяву до Мін’юсту про реєстрацію релігійної організації «Свідків Єгови». У 2017 році Верховний суд цю організацію ліквідував разом з 395 іншими.

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За квартирою Савельєва в серпні 2018 року було встановлено спостереження. Кримінальну справу було порушено 7 листопада 2018 року по статті «організація діяльності екстремістської організації».

9 грудня прокурор вимагав для Савельєва вісім років позбавлення волі. Це максимальний термін, який просило обвинувачення для «Свідків Єгови» в сучасній Росії.

Верховний суд Росії визнав «Свідків Єгови» екстремістською організацією і заборонив її діяльність у 2017 році. Після цього десятки прихильників міжнародної релігійної організації були піддані кримінальному переслідуванню. Багато з арештованих «свідків Єгови» скаржилися на катування під час допитів.