Росія хоче посадити проукраїнського активіста з Криму Приходька на 11 років за ґрати – адвокат

На засіданні Південного окружного військового суду в російському Ростові-на-Дону прокурор запросив для проукраїнського активіста, кримчанина Олега Приходько 11 років колонії суворого режиму з відбуванням трьох років у в’язниці, а також 200 тисяч рублів штрафу. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалї повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

«Державне обвинувачення виступило в дебатах, обвинувач попросив суд визнати Олега Аркадійовича по всіх інкримінованих статтях і призначити у вигляді покарання позбавлення волі терміном 11 років в колонії суваорого режиму, три з яких у в’язниці, плюс додаткове покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – сказав Шейхмамбетов.

Олег Приходько із квітня перебуває у СІЗО російського Ростова-на-Дону. 16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». А 5 лютого адвокат Назім Шейхмамбетов повідомив, що Олега Приходька також звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

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Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в окупованому Криму.

Активіст усі звинувачення відкидає.