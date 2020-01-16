У Криму активістові Приходьку висунули нове звинувачення – адвокат

Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегові Приходьку висунули нове звинувачення в «незаконних придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв». Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Назім Шейхмамбетов.

«Порушили ще за однією статтею і в одну кримінальну справу з'єднали. По суті, йому додали ще одну статтю... Кримінальна справа одна, але до тих звинувачень, які були раніше – незаконне виготовлення вибухових речовин і спроба здійснення терористичного акту – додали ще незаконне придбання або зберігання вибухових речовин», – розповів адвокат.

Проукраїнський активіст Олег Приходько залишається під арештом у СІЗО до 10 лютого, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.

Раніше російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за статтею «незаконне позбавлення волі» через арешт активіста в анексованому Криму.