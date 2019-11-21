Активіст Приходько зустрічає 61-й день народження в СІЗО Сімферополя

Заарештований в анексованому Криму за звинуваченням у підготовці теракту український активіст Олег Приходько 21 листопада зустрічає свій 61-й день народження в Сімферопольському СІЗО.

«У нього сьогодні, 21 листопада, день народження. До нього пішов адвокат. Нам побачення ще досі не давали. Перший запит нам відхилили, а на другий – ще чекаємо рішення. Пояснили відхилення тим, щоб нібито він не тиснув (через родичів – ред.) на свідків», – сказала проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії дочка Приходька Наталія.

Раніше Олег Приходько звернувся з СІЗО до українського президента Володимира Зеленського.

За рішенням суду, активіст залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Раніше російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Про затримання в Криму проукраїнського активіста 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат сьомого скликання Едуард Леонов.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за частиною 1 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в анексованому Криму проукраїнського активіста.