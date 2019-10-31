Підконтрольний Кремлю суд Криму залишив під вартою проукраїнського активіста Приходька

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходько. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, таким чином Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.