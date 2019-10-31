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31 жовтня 2019, Київ 18:01
Новини | Політика

Підконтрольний Кремлю суд Криму залишив під вартою проукраїнського активіста Приходька

Олег Приходько

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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходько. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, таким чином Олег Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня.

Російська ФСБ звинуватила Приходька в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

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Слідство ФСБ в анексованому Криму висунуло звинувачення проукраїнському активістові Приходьку

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував його на два місяці. Приходько перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.

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