Слідство ФСБ в анексованому Криму висунуло звинувачення проукраїнському активістові Приходьку

Російська ФСБ в анексованому Криму висунула звинувачення проукраїнському активістові Олегові Приходьку, якого звинувачують в «підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин», розповів проектові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Назім Шеіхмамбетов.

«Сьогодні пройшли слідчі дії з політв’язням громадянином України Приходько Олегом Аркадійовичем. Йому висунули звинувачення, а також слідчий ознайомив нас з постановою за призначенням низки експертиз – це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза. В частині обвинувачення Олегу Приходьку висувають підготовку до теракту за ч.1 ст.30 КК Росії і ч.1 ст.205 КК Росії, а також у незаконному виготовленні вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії», – розповів адвокат.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька стало відомо вранці 10 жовтня. Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт Приходька в Криму.