Денісова звернулася до Москалькової через те, що Приходьку не віддають ліки

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової в зв’язку з тим, що затриманому у Криму активісту Олегу Приходьку не віддають ліки, які йому передали родичі.

«Порушено права кримського активіста Олега Приходька. Згідно з отриманою інформацією, Олег Приходько має захворювання шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи. Його рідні передали необхідні для лікування медикаменти та окуляри. Але співробітники пенітенціарного закладу не видають цю передачу», – мовиться у повідомленні.

Денісова просить Москалькову посприяти тому, щоб Приходько отримав необхідні ліки та окуляри.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька вранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він перебуватиме в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт у Криму проукраїнського активіста.