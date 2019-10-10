Затриманого в Криму проукраїнського активіста Приходька підозрюють в «тероризмі» – адвокат

Затриманому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьу співробітники ФСБ інкримінують статті російського кримінального кодексу про «незаконне виготовлення вибухових речовин» і «терористичний акт». Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.

За його інформацією, дружина затриманого активіста Любов Приходько проходить у справі як свідок.

Олег Приходько зараз перебуває в управлінні російської ФСБ в Сімферополі.

Офіційних коментарів російських силових відомств щодо затримання Приходька немає.

Про затримання Приходька вранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов.

8 лютого 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук у помешканні Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли на допит до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».