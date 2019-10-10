В анексованому Криму затримали проукраїнського активіста Приходька – Леонов

В анексованому Росією Криму затримали проукраїнського активіста з Сак Олега Приходька, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії український політик з Євпаторії, народний депутат VII скликання Едуард Леонов.

«Вчора ввечері про це повідомила дочка Олега Приходька. Сказала, що в середу ввечері увірвалися в будинок і відвезли в ФСБ батька. Відвезли в чому був. Причини невідомі, ніякої нової інформації, ні у рідних, ні у мене досі немає», – сказав Леонов.

Офіційних коментарів російських силових відомств щодо цього затримання наразі немає.

8 лютого 2019 року співробітники кримського управління ФСБ провели обшук у помешканні Олега Приходька в селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії «Свобода», червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли на допит до Сімферополя, де розпитували про його діяльність і зв’язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».