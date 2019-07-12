HRW про ситуацію в Криму: Росія використовує звинувачення в тероризмі для репресій

Росія використовує звинувачення в тероризмі для репресій в анексованому нею Криму, заявив директор правозахисної організації Human Rights Watch з питань Європи та Центральної Азії Г’ю Вільямсон.

«Російська влада намагається зобразити кримських татар, які виступають проти російської окупації як «терористів» і «екстремістів»… Російська влада в Криму використовує звинувачення в тероризмі як зручний інструмент репресій», – сказав Вільямсон.

У доповіді, опублікованій Human Rights Watch 12 липня, йдеться, що в Криму за звинуваченням у тероризмі проходять 24 кримські татари, 20 із яких були арештовані в ході рейдів у будинках за участі збройного спецназу.

Правозахисники зазначили, що четверо кримськотатарських активістів із числа заарештованих піддавалися тортурам; адвокатам відмовляли в праві бути присутніми під час обшуку або арешту; силовики підкидали докази під час обшуків.

Human Rights Watch закликає російську владу звільнити всіх заарештованих активістів і припинити практику використання «широкого антитерористичного законодавства для придушення свободи слова, свободи вираження думок і свободи релігії».

Російська сторона поки не коментувала заяви Human Rights Watch.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».