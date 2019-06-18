Захист фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» оскаржить вирок російського суду – адвокат

Сторона захисту фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» має намір оскаржити сьогоднішній вирок Північно-Кавказького окружного військового суду в Ростові-на-Дону про багаторічні терміни ув’язнення для 5 осіб. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила адвокат Ліля Гемеджі.

«Терміни очікувані і для захисників, і для підсудних. Ми спочатку говорили про те, що вирок у цих справах винесено задовго до початку судового слідства, результат його вже був написаний. Засідання, які проходили в Ростові, це лише імітація справедливого судового процесу», – сказала адвокат.

Вона зазначила, що фігуранти справи не здивовані рішенням суду, але «до останнього вірили в сміливість і справедливість суддів».

«Це лише термін на папері. Термін, який вони будуть відбувати в реальності, залежить не від суддів і не від прокурорів. Репресії можна зупинити лише політичною волею. Але, на превеликий жаль, або влада не хоче цього робити, або це цілеспрямована політика геноциду щодо певної нації чи релігії», – сказала Гемеджі.

18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років. Рустема Ісмайлову, Узеїру Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення.

12 жовтня 2016 року в Криму відбулися обшуки в п’яти родинах, після чого були затримані п’ять кримських татар за звинуваченням в участі в забороненій у Росії та окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня 2018 року фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.