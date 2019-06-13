Росія продовжує відмовляти місії ООН з прав людини у відвідуванні Криму – Фрейзер

Росія продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні у доступі до Криму, чим порушує резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Про це сказала голова місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер під час брифінгу 13 червня.

«Російська Федерація, як окупаційна держава в Криму, продовжує відмовляти моніторингової місії ООН з прав людини в Україні в доступі на півостров. Таким чином вона порушує відповідні резолюції Генеральної Асамблеї», – наголосила Фрейзер.

Вона нагадала, що запровадження російського законодавства у Криму також порушує міжнародне право.

«Російська Федерація нав’язала своє громадянство жителям Криму. Вона насильно перемістила з Криму громадян України, які не дотримувалися законів Росії про еміграцію, вона депортувала ув’язнених з Криму в Росію. Особи, які засуджують окупацію, проукраїнські активісти і інші стикаються із залякуванням, переслідуванням і ув’язненням. Зокрема, кримські татари страждають від обшуків в їхніх будинках, релігійних центрах ... У багатьох випадках за рейдами слідують арешти», – розповіла Фрейзер.

Після російської анексії у Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».