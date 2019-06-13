Адвокатам кримськотатарського блогера Мемедемінова невідомо, де його утримують

Захист заарештованого кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова понад тиждень не може з’ясувати, де його утримують, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Мемедемінова Едем Семедляєв.

«З 5 червня щодо Нарімана немає жодної інформації. Ми точно знаємо, що в СІЗО Сімферополя його немає, але і в Ростов-на-Дону (Росія) його також не доставили. Ситуація ненормальна. Ми готуємо запит у ФСВП Росії, щоб з’ясувати місце його перебування», – сказав Семедляєв.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання й поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

Також переслідування Мемедемінова та інших кримських журналістів і блогерів згадується в «заяві солідарності», схваленій на пленумі правління НСЖУ 20 грудня 2018 року.