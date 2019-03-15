Денісова звернулася до Москалькової через «критичний стан» блогера Мемедемінова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через «критичний стан» кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова.

«Я стурбована, адже людина перебуває в критичному стані. Ненадання термінової медичної допомоги політв’язню несе загрозу його здоров’ю і може призвести до тяжких незворотних наслідків. Висловила прохання Тетяні Москальковій негайно вжити заходів для проведення громадянину України хірургічної операції», – написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Денісова з посиланням на адвоката додала, під час огляду лікарем-дерматовенерологом у кримського татарина виявили небезпечне захворювання.

Раніше повідомлялося, що Мемедемінову не провели операцію, заплановану на 14 березня.

За словами адвоката Еміля Курбедінова, Мемедемінов близько двох місяців потерпає від болю і потребує оперативного лікування. Адвокат не назвав діагнозу.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 14 березня на два місяці продовжив арешт Наріману Мемедемінову.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому висунули звинувачення за статтею про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет».

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про порушення недоторканності житла Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».