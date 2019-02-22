«Кримська колегія адвокатів» відмовилася виключати Курбедінова зі свого складу

«Кримська центральна колегія адвокатів» відмовилася слідувати розпорядженню мін’юсту Росії і виключати зі своїх лав адвоката Еміля Курбедінова.

«Колегія прийняла рішення не виключати мене зі своїх лав. Дякую президенту «Адвокатської палати Криму» Канчі Олені Андріївні за принципову і сильну позицію! А також голові колегії Веліляєву Ісляму! І всім тим хто підтримав мене! Разом ми сила!» – написав Курбедінов на своїй сторінці в Facebook.

У січні 2019 року міністерство юстиції Росії вимагало виключити Курбедінова з «Кримської центральної колегії адвокатів» до 1 березня 2019 року.

Курбедінова затримали в анексованому Росією Криму вранці 6 грудня 2018 року, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його звинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. 11 грудня він вийшов зі слідчого ізолятора.

Юрист усі звинувачення відкидав. Він вважає причиною переслідувань його правозахисну діяльність, допомогу політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Із 2014 року в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».