Правозахисники виступили на захист кримського адвоката Курбедінова

Правозахисна організація Human Rights Watch виступила на захист адвоката Еміля Курбедінова з окупованого Росією Криму, якого Міністерство юстиції Росії хоче виключити зі складу кримської колегії адвокатів.

«Мало хто з адвокатів, хто працює з правозахисною тематикою, має досить відваги працювати у Криму в наші дні. Недавній лист від Мін’юсту Росії до кримського адвоката Еміля Курбедінова, що ставить під загрозу його професію, – ще одне сумне нагадування, що російська влада не має наміру відступати», – мовиться в повідомленні організації.

У документі нагадано, що минулого місяця Курбедінова затримували за звинуваченням у «публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій» і засудили до п’яти діб адмінарешту через зроблений іще 2013 року в одній із соцмереж допис про зустріч у Криму прихильників ісламської організації «Хізб ут-Тахрір», яка виступає проти насильства. Ця організація заборонена в Росії, але легально діє в Україні; після окупації Криму Росія з весни 2014 року насаджує свою заборону і на окупованому українському півострові. При цьому, нагадали правозахисники, 2017 року Курбедінов уже провів за ґратами десять діб – тоді його засудили за тими самими звинуваченнями і за той самий допис, тільки опублікований в іншій соцмережі. Після його виходу з-під арешту Міністерство юстиції Росії 25 грудня 2017 року надіслало Емілеві Курбедінову і «Кримській центральній колегії адвокатів» у системі російської юстиції у Криму листа з вимогою виключити Курбедінова з колегії до 1 березня через нібито причетність до «екстремістської діяльності».

«Курбедінов – один із засновників цієї колегії, і ці листи вочевидь мають на меті завдати йому клопотів і залякати його, створюючи загрозу позбавлення адвокатського статусу, що цілком може стати наступним кроком», – застерігають правозахисники. Вони звертають увагу, що Курбедінов – провідний у Криму адвокат, що працює на захист прав людини в політично мотивованих справах – «тож не дивно, що влада переслідує його», мовиться в документі.

Сам Еміль Курбедінов днями заявив, що припис Міністерства юстиції Росії про виключення його з «Кримської центральної колегії адвокатів» є тиском на нього та інших членів колегії у зв’язку з професійною діяльністю. За словами Курбедінова, ця схема йде в обхід конституційних норм Росії, насаджених у Криму, і таким чином не тільки він опиняється «в підвішеному стані», а й виникає питання про ліквідацію колегії в тому разі, якщо адвоката не виключать.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його обвинуватили у «пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій» за допис у фейсбуці 2013 року. Юрист усі звинувачення відкидав. Він вважає причиною переслідувань його правозахисну діяльність, допомогу політв’язням, а також захист одного з українських військовополонених моряків, яких Росія захопила внаслідок нападу біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.