Російський майор шукав «екстремізм» у Курбедінова з фейкової сторінки у Facebook – журналіст

Російський майор поліції Руслан Шамбазов шукав «екстремістські» пости у заарештованого адвоката Еміля Курбедінова, використовуючи фейкову сторінку в Facebook, повідомив журналіст Антон Наумлюк.

За його даними, Шамбазов є оперуповноваженим російського Центру з протидії екстремізму і ініціював два адміністративні провадження проти Курбедінова.

Наумлюк зазначив, що Курбедінов на Facebook «дружив» з майором поліції Шамбазовим, який вів сторінку як «Ерідан Газієв». При цьому у них були 72 cпільні «друзі».

Публічних коментарів Шамбазова з цього приводу немає. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії звернувся до нього із запитом.

Курбедінова затримали вранці 6 грудня, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Юрист усі звинувачення відкидає.

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Адвокат вважає, що причиною переслідувань є його правозахисна діяльність, допомога політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Захист Курбедінова збирається оскаржити його арешт.

Після анексії в Криму 2014 року фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.