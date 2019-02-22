Курбедінова сьогодні можуть виключити з «кримської колегії адвокатів»

Кримського адвоката Еміля Курбедінова сьогодні можуть виключити з «Кримської центральної колегії адвокатів». Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк.

«Мін’юст зобов’язав колегію виключити Курбедінова після двох адміністративних арештів за статтею 20.3 КоАП за однакові пости в Facebook і «Вконтакте» в 2013 році. Також у рішенні Мін’юсту мовиться, що він не може бути учасником або засновником іншої колегії. Таким чином, Курбедінова фактично позбавляють адвокатського статусу», – зазначив Наумлюк.

Як повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», засідання мало початися о 10-й годині ранку.

Курбедінова затримали в анексованому Росією Криму вранці 6 грудня 2018 року, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його звинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. 11 грудня він вийшов зі слідчого ізолятора.

Юрист усі звинувачення відкидав. Він вважає причиною переслідувань його правозахисну діяльність, допомогу політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Із 2014 року в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».