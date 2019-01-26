«Це прецедент» – Курбедінов оскаржить припис Мін'юсту Росії про виключення його з колегії адвокатів

Кримський адвокат Еміль Курбедінов оскаржить припис Міністерства юстиції Росії про виключення його з «Кримської центральної колегії адвокатів» до 1 березня 2019 року. Про це він повідомив на щомісячному зібранні громадського об'єднання «Кримська солідарність», повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Що стосується моїх кроків: ми працюємо в двох напрямках – громадському і юридичному. Ми бачимо, яку величезну підтримку мені знову надають, починаючи від людей тут і закінчуючи правозахисними і громадськими організаціями в Україні та світі. Російські адвокати долучилися, оскільки розуміють, що мій випадок – це прецедент. Якщо зі мною це вийде, то аналогічні рішення будуть і щодо інших моїх колег по всій Росії. Ми готуємо оскарження цього рішення, наша мета – домогтися його анулювання», – пояснив він.

Курбедінов напередодні заявив, що вважає цей припис російського відоства тиском на нього та інших членів колегії у зв’язку з професійною діяльністю. За його словами, ця схема йде в обхід конституційних норм Росії, насаджених у Криму, і таким чином не тільки він опиняється «в підвішеному стані», а й виникає питання про ліквідацію колегії в тому разі, якщо адвоката не виключать.

На захист адвоката виступила правозахисна організація Human Rights Watch: «Курбедінов – один із засновників цієї колегії, і ці листи вочевидь мають на меті завдати йому клопотів і залякати його, створюючи загрозу позбавлення адвокатського статусу, що цілком може стати наступним кроком». Організація звертає увагу, що Курбедінов – провідний в анексованому Росією Криму адвокат, що працює на захист прав людини в політично мотивованих справах, «тож не дивно, що влада переслідує його».

Російський адвокат Микола Полозов також підтримав колегу і висловив надію, що «спільними зусиллями професійного співтовариства» цей припис російського відомства не буде застосований.

«Бачачи, яку підтримку надають Емілю, я розумію, що силовикам не вдасться зробити з ним те, що вони задумали. Мені дуже приємно, що на його захист стають наші колеги. Це дуже складна ситуація, коли незалежна адвокатська спільнота в Криму знову піддається тиску. Я сподіваюся, підтримка, яку ми йому надаємо, візьме гору над тією злобою, яку на нього обрушила російська влада», – зазначив він.

Курбедінова затримали в анексованому Росією Криму вранці 6 грудня 2018 року, наступного дня його заарештували на п’ять діб. Його звинуватили в пропаганді або публічній демонстрації атрибутики чи символіки екстремістських організацій за допис у Facebook 2013 року. 11 грудня він вийшов зі слідчого ізолятора.

Юрист усі звинувачення відкидав. Він вважає причиною переслідувань його правозахисну діяльність, допомогу політв’язням і захист українського військового Богдана Небилиці.

Із 2014 року в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, яких підозрюють у зв’язках із організацією «Хизб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії.​

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».