Суд відклав розгляд по суті справи кримськотатарського блогера Мемедемінова – адвокат

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону відклав перше засідання по суті у справі кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова. Як повідомив проекту Радіо Cвобода Крим.Реалії адвокат Мемедемінова Едем Семедляев, засідання мало відбутися напередодні, але Мемедемінова не доставили з СІЗО Сімферополя в Ростов-на-Дону.

«Його місце перебування наразі невідоме. Також невідомо, на яке число перенесли судове засідання. Очікуємо дзвінка секретаря суду», – сказав Семедляєв.

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 29 травня вирішив розпочати розгляд по суті справи Нарімана Мемедемінова з 10 червня. Раніше 7 травня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив йому запобіжний захід до 15 червня 2019 року.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання й поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

Також переслідування Мемедемінова та інших кримських журналістів і блогерів згадується в «заяві солідарності», схваленій на пленумі правління НСЖУ 20 грудня 2018 року.