Суд призначив дату розгляду по суті справи блогера Мемедемінова – адвокат

Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 29 травня ухвалив рішення розпочати розгляд по суті справи кримськотатарського блогера Нарімана Мемедемінова з 10 червня, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов.

Таким чином суд, за словами адвоката, проігнорував клопотання захисту Мемедемінова про повернення справи прокурору через те, що підсудному не вручили обвинувальний висновок, а це «грубе порушення права на захист».

Також Курбедінов зазначив, що ні він, ні інший адвокат Мемедемінова Едем Семедляєв не були запрошені на закінчення слідчих дій. Натомість слідчий залучив призначеного адвоката.

Сам Мемедемінов взяв участь в судовому процесі через відеозв’язок з СІЗО Сімферополя. За словами Курбедінова, стан його здоров’я – стабільний.

«Почувається задовільно. У нього є проблеми зі здоров’ям, зокрема, з шлунково-кишковим трактом і деякі інші. Але після операції йому значно краще», – зазначив адвокат.

Сьогодні в Сімферопольському СІЗО з допомогою відеозв’язку з Північно-Кавказьким окружним військовим судом проходило попереднє судове засідання у справі кримскотатаского блогера Нарімана Мемедемінова.

Раніше 7 травня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив Наріману Мемедемінову запобіжний захід до 15 червня 2019 року.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання й поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

Також переслідування Мемедемінова та інших кримських журналістів і блогерів згадується в «заяві солідарності», схваленій на пленумі правління НСЖУ 20 грудня 2018 року.