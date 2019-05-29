Прокуратура порушує право на захист блогера Мемедемінова – адвокат

Захист громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова клопотав про повернення кримінальної справи до прокуратури Криму через порушення з боку звинувачення. За словами адвоката Еміля Курбедінова, йому і його підзахисному досі не вручили обвинувальний висновок у справі, що є «порушенням права на захист». Про це він розповів у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Під час судового засідання Наріман заявив, що йому досі не вручили обвинувальний висновок. Ще 13 травня співробітниця СІЗО принесла йому обвинувальний висновок, однак, коли він попросив її представитися – вона відмовилася і сказала, що він «багато мудрує». Вона рознервувалася і заявила, що складе акт про те, що Наріман відмовився отримувати обвинувальний висновок. Цього обвинувального висновку досі немає ні в адвокатів, ні в Нарімана», – розповів адвокат.

За словами Курбедінова, у зв’язку з цим його підзахисний написав заяву в прокуратуру і начальнику СІЗО Сергію Бережному.

«Те, що Наріману вчасно не вручили обвинувальний висновок – це порушення права на захист та підставу повернути справу в прокуратуру. Сьогодні суд це з’ясував і він зобов’язаний повернути справу», – сказав адвокат.

Наразі коментаря прокуратури щодо цієї заяви адвоката немає.

Сьогодні в Сімферопольському СІЗО з допомогою відеозв’язку з Північно-Кавказьким окружним військовим судом проходить попереднє судове засідання у справі кримскотатаского блогера Нарімана Мемедемінова.

Раніше 7 травня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив Наріману Мемедемінову запобіжний захід до 15 червня 2019 року.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули звинувачення за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання й поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».

Також переслідування Мемедемінова та інших кримських журналістів і блогерів згадується в «заяві солідарності», прийнятій на пленумі правління НСЖУ 20 грудня 2018 року.