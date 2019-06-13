Росія має негайно звільнити українських моряків – ООН

Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити 24 захоплених біля берегів Криму українських моряків і три кораблі. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер 13 червня на презентації «Доповіді про ситуацію з правами людини в Україні 16 лютого - 15 травня 2019 року».

«Росія повинна виконати рішення, видані двома окремими судовими органами в рамках системи ООН. Перша постанова від 2017 року, оголошена Міжнародним судом ООН – Росія повинна скасувати заборону діяльності Меджлісу. Друге рішення, оголошене в травні 2019 року Міжнародним трибуналом ООН з морського права – негайно звільнити 24 членів українських екіпажів і військово-морські кораблі, захоплених в листопаді минулого року поблизу Керченської протоки», – наголосила Фрейзер.

Вона також закликала Росію дотримуватися в окупованому нею Криму своїх зобов’язань відповідно до міжнародних стандартів прав людини та міжнародного гуманітарного права.

«Це, серед іншого, означає незастосування свого законодавства в Криму, забезпечення гуманного поводження з усіма затриманими, забезпечення свободи віросповідання всім групам віруючих», – зазначила Фрейзер.

Наразі немає реакції російської сторони щодо цієї заяви.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».