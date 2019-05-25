Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити полонених українських моряків

Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення щодо позову України про захоплення українських кораблів із моряками в Керченській протоці.

Президент трибуналу Пак Чжин Хьон, оголошуючи рішення суду, зобов’язав Росію звільнити три українських судна «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​

​Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила про очікування, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права, як і у справі про Arctic Sunrise.

«Наказ Трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно. Затримання трьох військових кораблів та 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом», – написала вона після оголошення рішення у справі українських моряків.

Слухання трибуналу у цій справі відбувалися у Гамбургу 10 травня. Росія вирішила не брати в них участі. На засіданні виступили заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, юристи Джонатан Гімблет, Марні Чік, професори Фред Соунс і Жан-Марк Тювінен.

Міжнародний трибунал із морського права – це незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції ООН з морського права.

Україна звернулася до Трибуналу із запитом щодо зобов’язання Росії звільнити її військові кораблі та повернути їх під її контроль, припинити кримінальне переслідування проти 24українськихморяків, а також звільнити їх і повернути в Україну.