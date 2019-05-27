Кремль: долю українських моряків має вирішити російський суд

Позиція Кремля щодо звільнення захоплених біля берегів анексованого Криму українських моряків не змінилася, їхню долю мають вирішити російські слідство і суд, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Так він прокоментував газеті «Ведомости» рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, який зажадав від Росії негайно звільнити моряків, а також повернути три захоплених кораблі військового флоту України.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що виконання Росією постанови трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення конфлікту з Україною.

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У МЗС Росії вважають, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

Адвокат моряків Микола Полозов заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що невиконання й ігнорування рішення Міжнародного трибуналу з морського права може спричинити політичні й економічні ризики для Росії.