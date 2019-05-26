Збитки від захоплення Росією українських кораблів оцінили в 260 мільйонів гривень

Слідчі військової прокуратури України оцінили збитки від захоплення Росією українських військових суден при їхньому проходженні через Керченську протоку в листопаді минулого року в 260 мільйонів гривень. Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook опублікував головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Матіос також опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення українських військових суден і 24 моряків поблизу Керченської протоки. За його інформацією, є дозвіл суду на затримання для взяття під варту зазначених осіб.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити їх, а українські військові кораблі повернути Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив 25 травня, що виконання Росією вердикту трибуналу «може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною».

У МЗС Росії вважають, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків

Адвокат моряків Микола Полозов заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що невиконання й ігнорування рішення Міжнародного трибуналу з морського права може спричинити політичні й економічні ризики для Росії.