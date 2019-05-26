Просуватимемо «гамбурзькі» санкції, якщо Росія не виконає рішення Трибуналу ООН – український посол

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права 25 травня, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених біля берегів анексованого Криму українських військових і кораблі і дати їм можливість повернутися додому, є додатковим міжнародним козирем у боротьбі України за звільнення своїх громадян. Так посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував рішення Морського трибуналу.

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«Україна отримала переконливу дипломатичну перемогу і потужний додатковий міжнародно-правовий козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків», – сказав Мельник у коментарі агенції «Укрінформ».

Він назвав рішення суду ООН таким, що «має без перебільшення історичний характер».

Посол закликав Федеральний уряд Німеччини і особисто главу МЗС цієї країни Гайко Мааса вимагати від Кремля негайного виконання вердикту Міжнародного морського трибуналу.

«Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми просуватимемо ідею запровадження нових – гамбурзьких – санкцій щодо Росії», – зазначив дипломат.

Раніше США закликали в терміновому порядку звільнити українських військових моряків і три судна, захоплених біля берегів Криму 25 листопада 2018 року.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.