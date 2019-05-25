Виконавши рішення Трибуналу, Росія покаже бажання припинити конфлікт з Україною – президент

Виконання Росією наказу Міжнародного трибуналу ООН про звільнення захоплених українських моряків і кораблів може стати першим сигналом з боку російського керівництва про реальну готовність до припинення конфлікту з Україною, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Таким чином Росія може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб. Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі», – написав Володимир Зеленський на сторінці у Facebook.

Він додав: «Ми дуже чекаємо наших хлопців удома».

Раніше заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після оголошення рішення міжнародного трибуналу з морського права заявила, що Росія протягом місяця має звітувати, як вона виконує його рішення.

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​

Російське Міністерство закордонних справ у відповідь знову заявило, що під час ухвалення Конвенції ООН з морського права і Росія, і Україна прописали винятки, що унеможливлюють застосування передбачених нею процедур для вирішення спорів на зразок сутички у Керченській протоці.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.