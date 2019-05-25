У Києві відомі люди читають листи «в’язнів Кремля» та їхніх рідних

У Києві на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» триває акція «Листи з неволі». Українські митці читають листи полонених та «в’язнів Кремля», а також листів, які до них надсилали їхні родичі і друзі.

Серед учасників – Римма Зюбіна, Святослав Вакарчук.

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії веде трансляцію з події.

На фестивалі відбувається глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії, а також інших українських політв’язнів.

На фестивалі розмістили інформаційний стенд, а також фотозону. Активісти роздають інформаційні матеріали про в’язнів Кремля.

Між тим, за підрахунками активістів ініціативи #SaveOlegSentsov, в Росії наразі утримують 98 українських політв’язнів, на окупованій частині Донбасу – понад 120 полонених військових та цивільних.

Крім того, у російському СІЗО в Москві перебувають 24 українські моряки, захоплені росіянами в Азовському морі наприкінці минулого року.

Раніше родичі заручників Кремля, що перебувають на території Росії, а також в окупованому Криму та на Донбасі, правозахисники, що опікуються цими питаннями, звернулися до президента України Володимира Зеленського з пропозицією про конкретні дії для звільнення їхніх близьких.

Вони, зокрема, пропонують запровадити посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля, створити Координаційну раду з питань звільнення заручників при Адміністрації президента, публічно підтримати законопроект «Про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручники, або засуджені на тимчасово окупованих територіях України та за її межами».