«Книжковий арсенал»: топ-новинки, «креативна» тусовка і півтисячі подій

Тисячі книжок, 150 українських видавництв, автори із 30 країн світу. У Києві розпочався один з головних літературних фестивалів «Книжковий арсенал». Протягом чотирьох днів відвідувачі можуть не лише купити книги, а й побувати на їхніх презентаціях і послухати авторів. Загалом майже півтисячі подій, серед яких – зустрічі з українськими та іноземними письменниками, автограф-сесії, ярмарок ілюстраторів.

На вході на територію «Мистецького арсеналу» – черга з охочих до книжок. На подвір’ї арсеналу гостей зустрічає спеціально обладнаний військовий намет, де письменники-учасники війни і волонтери розповідають про свої книги, усі вони про війну з Росією.

Проект «Ветеранський намет» – один з тих, що відкривав фестиваль і став чи не найпопулярнішою подією першого дня. Цього року на стендах ярмарку – близько півсотні книжок на військову тематику.

«Кіборг»​ Олександр Терещенко з Миколаєва розповідає про свою першу книжку оповідань «Життя після 16.30», яку він презентує.

«16.30 – це саме той час, коли зірвалася граната і медик з позивним «Наркоз», який накладав мені джгути, написав ці цифри, щоб лікарі орієнтувалися, коли їх знімати. Для мене одразу було очевидно, що це книга не стільки про війну, а скільки про життя після цих 16.30», – розповідає «кіборг».

Чимало цікавості викликав візит до «Мистецького арсеналу» п’ятого президента України Петра Порошенка. Разом із дружиною він відвідав армійський намет, де придбав кілька книжок. А згодом – і чимало іншої літератури.

Були думки, коли встигну це все прочитати, бо навантаження буде не набагато менше

«Я навіть не рахував книги, але придбав все: починаючи від Сунь-дзи, дуже фантастичне ілюстроване видання «Мистецтво війни», і закінчуючи Черчиллем. Починаючи від української модернової класики до Другої світової і закінчуючи розписами Врубеля Володимирського собору. Для мене це завжди відкриття іншого світу. Єдине, були думки, коли встигну це все прочитати, бо навантаження буде не набагато менше», – розповів Порошенко і додав: працюючи президентом, «проковтував» по одній книжці кожної неділі, бо лише в цей день мав змогу читати.

Сусідство – така головна тема фестивалю. Як співіснувати і миритися з людьми, країнами і культурами – ці питання обговорюють українські та іноземні автори під час презентацій.

Після виборів країна поляризована і нам знову треба шукати якісь консенсуси

«Тема сусідства – в геополітичному контексті, адже маємо загрозу – досить непередбачуваного сусіда, так само ми мало знаємо інших сусідів. І сусідство в межах однієї країни – як ми ставимося один до одного. Це важливо, бо після виборів країна поляризована і нам знову треба шукати якісь консенсуси, щоби порозумітися», – розповіла Радіо Свобода координаторка фестивалю Оксана Хмельовська.

За її словами, цьогоріч «Книжковий арсенал» розширив не лише площу, а й географію гостей.

«Цього року вперше представлене посольство Канади, приїжджає вісім гостей. Також вперше приїдуть гості із Нової Зеландії», – каже Хмельовська.

Значний ажіотаж – біля виставкових площ з іноземною літературою. Важливою перемогою українського книговидавництва останніх років є те, що українці почали читати переклади світових бестселерів майже синхронно із іншим світом, зазначають експерти.

Україна є книжковою державою, і це визнають в Європі та в усьому світі

«Досить багато книжок зараз популярні в світі і одночасно в Україні. Наприклад, 23 травня у нас буде зустріч з Міком Вікінгом, автором книжки «Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи», яка досі є бестселером. Або книжка Сергія Плохія «Ялта. Ціна миру». Український книжковий ринок зростає і він цікавий іноземцям. Те, що на «Книжковому арсеналі» є представники Лондонського, Франкфуртського книжкових ярмарків, свідчить, що Україна є книжковою державою, і це визнають в Європі та в усьому світі», – каже кураторка міжнародної програми «Книжкового арсеналу» Оксана Щур.

А ось відвідувачка книжкового ярмарку Катерина цікавиться книгами передовсім українською мовою. Каже: вже накупила літератури на три тисячі гривень і планує ще.

Я вже п’ять років читаю українською. І це дуже кльово

«Я купила книги для своїх дітей-підлітків. Ми перечитали все, що було в книгарнях, і тому прийшли сюди. Ми читаємо тільки українською. І я також вже п’ять років читаю українською. І це дуже кльово. Російською не сприймаю зовсім. Це моя принципова позиція, хоч я з російськомовної родини», – розповіла жінка.

Для багатьох відвідувачів значною перевагою фестивалю є ціни на книжки. Хоч вхідний квиток і коштує 80 гривень, вартість книжок все одно виходить дешевшою, ніж в магазинах, каже Олег. Щойно він придбав чергову книгу Умберто Еко і Сергія Жадана.

Тут завжди отримуєш саме те, чого хочеш

«Тут завжди дешевше, ніж зазвичай. І тим більше тут – одразу увесь вибір, практично всі книжки, які є на ринку, присутні тут. А в магазинах ви завжди обмежені асортиментом. А тут завжди отримуєш саме те, чого хочеш», – розповідає чоловік.

Відвідувати книжкові ярмарки – вже традиція для родини міністра інфраструктури Володимира Омеляна. Адже це можливість не лише поповнити свою бібліотеку, а й поспілкуватися з авторами книг та видавцями.

Всі гроші, які є в гаманці, ми витрачаємо на книжки

«У нас завжди так виходить, що всі гроші, які є в гаманці, ми витрачаємо. Цього разу ми взяли три-чотири тисячі гривень, щоб спеціально купити книжки», – розповідає міністр і додає, що читає переважно в літаках, подорожуючи потягами і «дуже рідко на якихось дуже нудних нарадах».

А ось для міністра закордонних справ України Павла Клімкіна книжковий ярмарок – передовсім можливість поспілкуватися із креативними людьми.

Я вважаю, що це креативна тусовка

«Я ніколи шукаю чогось конкретного. Я вважаю, що це креативна тусовка. Я приходжу сюди, щоб спілкуватися, а не шукати книжки, тим більше, коли їх можна знайти в інтернеті. І я завжди ціную таке людське спілкування, людей, їхні жарти. Для цього я сюди приходжу. І це суперово. Але кілька книжок придбав: про Василя Стуса і, звичайно, Гавела. Бачите, у мене немає ніякої системи», – розповів він.

Попри те, що біля книжкових стендів вишиковуються черги, в Україні існує серйозна проблема з читанням. Згідно з опитуванням, 60% українців за останній рік не прочитали жодної книги, в той час, як торік ця цифра сягала близько 50%. Такі показники директор Інституту світової політики Євген Магда називає національною проблемою, яку треба виправляти.

Вже йде до того, що лідери громадської думки мають закликати читати

«З цим потрібно працювати. Це має бути і державна політика, і політика видавництв. І вже йде до того, що лідери громадської думки мають закликати читати», – наголошує Магда.

Каже: його цікавить насамперед історична література. Утім, цього разу задовольнили потреби дітей: «Це перший сімейний візит, а потім будуть ще індивідуальні. Ми купили книжки для дітей, а собі я обрав нову книжку Андрія Кокотюхи», – додав він.

Вирішення проблеми з читанням міністр освіти Лілія Гриневич бачить саме в якісній дитячій літературі.

Прищеплювати смак до читання треба в дитинстві

«Прищеплювати смак до читання треба в дитинстві. І проблема, наприклад, шкільної програми – дуже часто в тому, що те, що діти читають, не є цікавим для них. Я тішуся, що з’являється дуже цікава дитяча література – і з точки зору змісту, і ілюстрацій. Ось книжка про життя дітей тепер: про дівчинку, яка має складати ЗНО, а в цей час закохалася. Мене цікавлять лайфхаки, які можливо включати в навчання дітей для того, щоб мотивувати їх читати», – каже Гриневич.

Цьогорічна дитяча програма має назву «Ось, власне». Таким чином організатори намагаються звернути увагу на українську літературу і авторів.

Дев’ятий «Книжковий арсенал» триватиме до 26 травня. З повною програмою заходів можна ознайомитися за лінком.