Розпал «Книжкового арсеналу»: що шукають українці і чи встигають читати? – відео

Тисячі книжок, 150 українських видавництв, автори із 30 країн світу. У Києві триває один з головних літературних фестивалів «Книжковий арсенал». До 26 травня відвідувачі можуть не лише купити книги, а й побувати на їхніх презентаціях і послухати авторів. Загалом, майже півтисячі подій, серед яких – зустрічі з українськими та іноземними письменниками, автограф-сесії, ярмарок ілюстраторів. Більшість відвідувачів залишають фестиваль із торбами книжок. Радіо Свобода поцікавилося: що вони купують і коли встигають читати?