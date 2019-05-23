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24 Травень 2019, Київ 00:33
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Розпал «Книжкового арсеналу»: що шукають українці і чи встигають читати? – відео

Розпал «Книжкового арсеналу»: що шукають українці і чи встигають читати? – відео
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Тисячі книжок, 150 українських видавництв, автори із 30 країн світу. У Києві триває один з головних літературних фестивалів «Книжковий арсенал». До 26 травня відвідувачі можуть не лише купити книги, а й побувати на їхніх презентаціях і послухати авторів. Загалом, майже півтисячі подій, серед яких – зустрічі з українськими та іноземними письменниками, автограф-сесії, ярмарок ілюстраторів. Більшість відвідувачів залишають фестиваль із торбами книжок. Радіо Свобода поцікавилося: що вони купують і коли встигають читати?

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