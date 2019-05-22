У Києві відкривається 9-й «Книжковий арсенал»

У Києві 22 травня відкривається дев’ятий міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Як йдеться на сторінці заходу, офіційне відкриття запллановане на 18-ту годину середи на території культурно-мистецького комплексу «Мистецький арсенал». Водночас виставка-ярмарок вже працює.

«Тисячі книжок, зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, події кураторських програм, лекції, дискусії, перформанси, спеціальні проекти та виставки, ярмарок ілюстраторів та багато іншого», – йдеться в повідомленні «Книжкового арсеналу» про події, заплановані в рамках заходу.

Повідомляється, що цьогоріч у фокусі «Книжкового арсеналу» – «тема співжиття, спільного буття на основі цінностей і домовленостей».

Триватиме фестиваль до 26 травня. Квитки коштують від 40 до 180 гривень, абонемент на час всього фестивалю – 300 гривень.

Вперше міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відбувся у 2011 році. Щороку на виставці-ярмарку свої видання презентують понад 150 українських видавництв.