Міжнародний книжковий фестиваль «Книжковий арсенал» отримав нагороду Лондонського книжкового ярмарку International Excellence Awards 2019 у номінації «Літературний фестиваль». Про це йдеться на сайті Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» у Києві.

«Ця перемога – це передовсім визнання команди «Мистецького арсеналу», де кожен підрозділ вкладає масу сил у те, аби «Книжковий арсенал» був справді тим прекрасним фестивалем, що поєднує мистецтва і не випускає книгу з фокусу уваги», – заявила гендиректор «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта 12 березня під час церемонії нагородження у виставковому центрі «Олімпія» в Лондоні.

Повідомляється, що відзначили мультидисциплінарність українського фестивалю «Книжковий арсенал», зокрема взаємодію різних видів мистецтв зі збереженням книги у центрі уваги.

Номінація «літературний фестиваль» на Лондонському книжкового ярмарку вручається з 2016 року. Цьогоріч у ній, крім «Книжкового арсеналу», за нагороду змагалися ще два фестивалі – в Утрехті (Нідерланди) та у Макасарі (Індонезія). У попередні роки переможцями ставали фестивалі з Бразилії, Індії та Малайзії.

Лондонський книжний ярмарок проводиться з 1971 року.

«Книжковий арсенал» – щорічний міжнародний книжковий ярмарок, заснований 2011 року в Києві. В рамках фестивалю письменники з України та світу, а також видавництва, дизайнери, ілюстратори та художники презентують свої роботи.