Книжкове «полювання»: що купують відвідувачі «Книжкового арсеналу»?

У Києві триває щорічний міжнародний книжковий ярмарок «Книжковий арсенал». До культурно-мистецького комплексу, де він відбувається, як і завжди довжелезні черги. Що ж приходять шукати сюди його гості? Радіо Свобода зібрало огляд книг, які вже вдалося «вполювати» деяким відвідувачам.

У середу, 30 травня, на відкриття «Книжкового арсеналу» завітав президент України Петро Порошенко. З дописів видавців, які беруть участь у цьогорічному ярмарку, можна зробити висновок принаймні про частину списку тих книг, які він забрав з собою звідси. Отже, його увагу звернули на себе збірка віршів для дітей від Івана Андрусяка «Лякація», «Terra Ucrainica. Історичний атлас України і сусідніх земель», «Непроголошена імперія» литовського професора Зенонаса Норкуса, «Приватна історія» Андрія Яницького та Грехема Стека.

А от журналістка Тетяна Косянчук радіє придбанню альманаху репортажів «Veni, vidi, scripsi: покоління вільних», до якого увійшла десятка найкращих репортажів шостого конкурсу художнього репортажу імені Майка Йогансена «Самовидець».

Її колега Світлана Тараторіна пішла з «Книжкового арсеналу» з «Кишеньковим путівником Києвом 1913 року»

«Це повний репринт. Є цілковите відчуття присутності», – ділиться вона своїми враженнями.

Це видання припало до душі і засновниці екскурсійного проекту Walk and Talk Софії Грабовецькій. Також вона звернула свою увагу на книги про київські вулиці, артбук «Київські маскарони» про кам’яні обличчя на фасадах старовинних будівель столиці та на плакат із народженим у Києві авіатором, який утік від більшовицької революції та створив вертольоти, що слугували президентам США від Ейзенхауера до Трампа, Ігорем Сікорським.

Тим часом киянку Єлизавету Павлову зацікавили книги про Ван Гога та музеї.

А от креативний директор Довженко-Центру Ольга Жук радіє придбаному арт-буку «Еротичний щоденник». Це збірка робіт 14 сучасних українських художниць і 3 авторок на тему Еросу, в яких вони демонструють, як сучасні жінки осмислюють еротизм і сексуальність у мистецтві.

Тренер молодіжних проектів, вихователь та методист Олена Почаєвець натомість звернула увагу, зокрема, на художню книгу Наталки Бабної «Рибогород».

Серед придбань політолога Юрія Романенка – книги про історію ізраїльського економічного дива, економічну та політичну незалежність України, подробиці роботи адміністрації президента США Дональда Трампа, причини й умови виникнення капіталізму в США у ХІХ столітті, феномен нового креативного класу та технологію створення стартапів.

Тим часом киянка Марія Речинська купила збірки про 50 жінок, що стали частиною історії України, та про сто надзвичайних жінок світу, і, зокрема, книгу оповідань українського режисера Олега Сенцова, який наразі тримає безстрокове голодування в російській в'язниці.

«Нічого не можу з собою вдіяти, коли бачу книжковий магазин, мозок відключається і руки йдуть в блуд», – так свої покупки на «Книжковому арсеналі» коментує Наталя Корнієнко. Серед її «улову» – художні книги українських письменників Макса Кідрука та Люко Дашвар, російської журналістки Ірини Говорухи та британця Террі Пратчетта.

«Як і думала, придбала більше ніж очікувала, але всі книжки такі красиві!» – ділиться враженнями блогерка Ademka.

Коричтувачка Instagram liganded теж хизується своїми знахідками. Серед них – книги про історію Європи від занепаду античного Риму до народження модерності, про новітні технології, суспільний та економічний розвиток, а також мемуари американського фізика і лауреата Нобелівської премії Річарда Фейнмана.

А на книжкових полицях Тетяни Малавської тепер облаштуються, зокрема, фентезі від української письменниці Наталії Щерби, історико-пригодницький роман від племінника Лесі Українки Юрія Косача.

Цього року «Книжковий арсенал» зібрав найбільше видавництв та авторів за свою історію.