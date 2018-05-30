«Книжковий арсенал» у Києві розпочався з презентації книги Епплбаум про Голодомор в Україні

Щорічний «Книжковий арсенал» у Києві розпочався з презентації книги американсько-британської журналістки й історика Енн Епплбаум «Червоний голод: війна Сталіна проти України».

«Я переконана, що розуміння проблеми Голодомору дуже важливе для відносин між Україною і Росією сьогодні. Дуже важливо донести росіянам, що це був штучний голод», – заявила Епплбаум.

За словами журналістки, спершу вона планувала писати передовсім про голод 1932-1933 років, але згодом зрозуміла, що Україна почала бентежити Йосипа Сталіна ще у 1917-1918 роках, тому почала свою книгу з цього періоду.

Доктор історичних наук, професор Станіслав Кульчицький вважає, що своєю книгою Епплбаум уже нажила багато ворогів.

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«Іноді рецензії дуже злі, тому що вона увійшла в центр протистояння між Україною і Росією», – наголосив Кульчицький.

За його словами, 10 років тому Україна програла інформаційне протистояння з Росією щодо оцінки Голодомору на міжнародній арені, але тепер за допомогою книги Епплбаум світ краще зрозуміє цю трагедію.

Книга «Червоний голод: війна Сталіна проти України» вийшла восени 2017 року в Британії та США. У 2018 році видавництво Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору видало книгу в перекладі українською.

У березні цю книгу відзначило журі щорічної премії Лайонела Ґелбера.

Енн Епплбаум є лауреатом Пулітцерівської премії, автором книг «Історія ГУЛАГу» та «Залізна завіса: руйнування Східної Європи. 1944–1956 роки».

Вона живе в Польщі разом із чоловіком, політиком Радославом Сікорським, та трьома дітьми.