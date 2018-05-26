Дослідниця Голодомору Енн Епплбаум стала «Людиною року» в Польщі

У Польщі американсько-британська журналістка та історик Енн Епплбаум отримала звання «Людина року».

З 1999 року «Газета Виборча» присуджує титул «Людина року». Це звання у різні роки отримували: Вацлав Гавел, Джордж Сорос, Йошка Фішер, Збіґнєв Бжезінський, Анджей Вайда.

У березні Енн Епплбаум стала переможницею 28-ї щорічної премії Лайонела Ґелбера, журі відзначило її книжку «Червоний голод: війна Сталіна в Україні».

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Енн Епплбаум є лавреатом Пулітцерівської премії, автором книг «Історія ГУЛАГу» та «Залізна завіса: руйнування Східної Європи. 1944–1956 роки». Вона живе в Польщі разом із чоловіком, політиком Радославом Сікорським, та трьома дітьми.