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26 Травень 2018, Київ 10:03
Новини | Події

Дослідниця Голодомору Енн Епплбаум стала «Людиною року» в Польщі

Енн Епплбаум

У Польщі американсько-британська журналістка та історик Енн Епплбаум отримала звання «Людина року».

З 1999 року «Газета Виборча» присуджує титул «Людина року». Це звання у різні роки отримували: Вацлав Гавел, Джордж Сорос, Йошка Фішер, Збіґнєв Бжезінський, Анджей Вайда.

У березні Енн Епплбаум стала переможницею 28-ї щорічної премії Лайонела Ґелбера, журі відзначило її книжку «Червоний голод: війна Сталіна в Україні».

Читайте також інтерв'ю Радіо Свобода з журналісткою: Більшовики бачили в Україні ідеологічну загрозу – Енн Епплбаум про «Війну Сталіна проти України»

Енн Епплбаум є лавреатом Пулітцерівської премії, автором книг «Історія ГУЛАГу» та «Залізна завіса: руйнування Східної Європи. 1944–1956 роки». Вона живе в Польщі разом із чоловіком, політиком Радославом Сікорським, та трьома дітьми.

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