«Книжковий арсенал»: перший день полювання за книжками та автографами письменників

У Києві відкрився щорічний міжнародний книжковий ярмарок «Книжковий арсенал», який цього року зібрав найбільше видавництв та авторів за свою історію. «Книжковий арсенал» триватиме до 3 червня, але вже 30 травня, у день його відкриття, до культурно-мистецького комплексу «Мистецький арсенал», де він триває, стояли черги. Радіо Свобода вже розпитало перших відвідувачів книжкового фестивалю про їхні очікування, літературні вподобання та найцікавіші покупки.

Цього року до «Книжкового арсеналу» долучилися 200 українських та 100 іноземних авторів, і понад 150 видавництв та «нішевих» проектів, не рахуючи дизайнерів, ілюстраторів та художників, для виставок яких під склепінням «Мистецького арсеналу» теж знайшлося місце.

На вході – відчутний ажіотаж та черги, які заходять на проїжджу частину вулиці Лаврської. Всередині, після ретельного безпекового контролю – картинка змінюється: зелень, мистецькі об’єкти, ніхто нікуди не поспішає, шанувальники літератури гортають свої куплені скарби, чимало з них просто сидять за столиками літніх кафе з чашкою кави чи келихом пива.

Усередині будівлі «Арсеналу» –​ одразу на кількох майданчиках – відбуваються презентації книг, літературних проектів, точаться дискусії. Відкрила «Книжковий арсенал» презентація книги американсько-британської журналістки й історика Енн Епплбаум «Червоний голод: війна Сталіна проти України». Авторка прибула до Києва, щоб розповісти про свій твір особисто. Енн Епплбаум вже вигравала престижні світові літературні конкурси, тож її нова книга про геноцид українського народу має шанси увійти до світових бестселерів.

Між тим, на книжковому ярмарку знайшлося місце не лише для серйозної історичної літератури, хоча історія й залишається одним з трендів, засвідчили відвідувачі «Книжкового арсеналу».

Молоді батьки та мами полюють за книгами, які можна читати і… їсти

Частина виставкових площ – це стенди з дитячою та родинною літературою, місця для фотографування малюків та для проведення майстер-класів. Цього року тут можна придбати дитячі книжки для найменших, які можна не лише читати, а й… їсти.

Такими дитячими книжками, але не лише ними, цікавиться відвідувач «Книжкового арсеналу», колишній народний депутат кількох скликань Олесь Доній.

«Мене традиційно цікавлять переважно історичні та ідеологічні книжки. Для родини – це дитяча література. Зокрема – «їстівні»: є книжки, які можна їсти, а не лише читати», – каже Доній.

Утім, його маленька дочка стискає у руках аж ніяк не «їстівну книгу», яку дав потримати батько:

«Це Антін Мухарський, «Національна ідея модерної України», те, що мене цікавить», – коментує Доній.

У книзі – автограф автора. Поруч – Антін Мухарський біля ятки зі своїми книжками особисто підписує їх покупцям.

Переважно по дитячу літературу прийшов на «Книжковий арсенал» і голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він відвідав книжковий ярмарок разом із дружиною та сином.

«Ми прийшли переважно за дитячими книжками, адже ми ще старшу дочку лишили на наших батьків: купуємо для неї, ну і на майбутнє для цього (меншого сина)», – уточнив Шабунін.

Перші покупки – про відьом, історію та війну, а також переклади світових топ-новинок

На книжкових розкладках кидаються у вічі переклади новинок від світових топ-авторів. Вони дорожчі за українські книги такого ж формату, однак все одно користуються попитом.

«Я прийшла по «Відьму» Томаса Олде Хйовелта, побувала на дискусії за його участі. Дуже цікавий автор! Зробила з ним селфі й щаслива йду додому», – розповіла Радіо Свобода відвідувачка «Книжкового арсеналу» Лана Самчук.

Вона додала, що назавтра продовжить покупки: планує відвідувати «Книжковий арсенал» щодня.

Покупці про ціни: «Книги тут помітно дешевші, ніж деінде»

Киянин Ігор, натомість, прийшов за книжками з історії, ті які міг «пропустити у книгарнях».

«Шукаю щось з історії, з художньої літератури. Можливо, я щось десь пропустив», – пояснює відвідувач книжкового ярмарку.

До того ж, за його словами, книги на полицях «Книжкового арсеналу» – помітно дешевші, ніж деінде.

Тут нескладно знайти книги на будь-який смак менш ніж за 100 гривень, однак з якісними палітурками та полілграфією, які годяться і на подарунок, і для власного задоволення, каже Ігор.

Інша наша співрозмовниця, Алевтина, зізналася, що вже встигла наповнити книгами різної тематики кілька сумок.

«У мене біля стендів двох видавництв стоять повні сумки. І я буду тут, доки гроші не скінчаться, – іронізує Алевтина. – Я купила історичні книги про Богдана Хмельницького, чудові переклади зарубіжної класики, зокрема Анатоль Франс у перекладі Валер’яна Підмогильного. А ось іще Ірен Роздобудько мені підписала свою книгу. Зрештою, я матиму що читати!».

Іще один тренд, який набирає обертів – книги про війну. Українсько-російському збройному конфлікту на Донбасі присвячені й великі недешеві фоліанти, й книжки кишенькового формату в м’якій обкладинці, в якій автори аналізують різні аспекти військової потуги сторін. Деякі з книжкових стендів присвячені лише воєнній тематиці.

Якщо ціни на книги на «Арсеналі», як визнають відвідувачі, є кращими, ніж у книгарнях, то треба враховувати і плату за вхід.

Один відвідувач платить 70 гривень за день, або 250 – одразу за всі дні фестивалю, повідомляють організатори. Пільговий денний квиток (для школярів віком за 12 років) коштує 35 гривень, а родина з дітьми – може увійти, заплативши 150 гривень за всіх.

Утім, безкоштовно на «Книжковий арсенал» пропускають осіб з інвалідністю, вояків та ветеранів АТО, представників медіа та музейних працівників.