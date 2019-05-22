На «Книжковому арсеналі» в Києві відбувається глобальна акція на підтримку Сенцова

У Києві на міжнародному фестивалі «Книжковий арсенал» проходить глобальна акція #SaveOlegSentsov на підтримку українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії, а також інших українських політв’язнів, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На фестивалі розмістили інформаційний стенд, а також фотозону. Активісти роздають інформаційні матеріали про в’язнів Кремля.

Громадські активісти просять учасників «Книжкового арсеналу» розповісти на своїх локаціях про Сенцова і в’язнів Кремля і прикріпити до одягу цифри з кількістю утримуваних у Росії й анексованому нею Криму громадян України.

Крім цього, активісти пропонують всім небайдужим надрукувати слова підтримки на футболках, згадати імена і висловити підтримку тим українцям, які незаконно утримуються в російських в’язницях, в анексованому Криму, а також зробити фото з табличкою #SaveOlegSentsov.