Блідий, худий, напружений: адвокат побачив українця Кольченка в російській колонії

Український в’язень Кремля Олександр Кольченко не має скарг до умов свого тримання в колонії в місті Копейську Челябінської області, але має нездоровий вигляд, повідомила 1 лютого правозахисниця Тетяна Щур. Вона посилається на адвоката Уральської правозахисної групи, який відвідав Кольченка 29 січня.

«Не сподобався він мені. Блідий якийсь, худенький зовсім і замкнутий. Напружений. Посміхатися перестав», – передає правозахисниця слова захисника.

Тетяна Щур нагадує, що 25 грудня 2018 року, адвокат і Олександр Кольченко вже зустрічалися. «Тоді теж все було нормально, ніяких змін з часу попередньої зустрічі: відвідує спортивний зал, бібліотеку, отримує дієтхарчування у вигляді ложки сиру, шматочка масла і яйця пару разів на тиждень», – вказує правозахисниця.

«Після тодішнього відвідування через да дні – переміщення в ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.) до 6 січня. За що? «За самовільне пересування поза локальною ділянкою». Але так «пересуваються» по колонії всі і завжди. І тільки перед особливими днями особливих засуджених виокремлюють і карають. Причому, коли і де це було, хто написав рапорт, засуджений, як правило, не пам’ятає або не знає. Так саме сталося з Сашком і перед Новим роком. Саме так «за пересування» в спортзал, бібліотеку, їдальню», – додає Тетяна Щур.

Кримчанин Олександр Кольченко проходив в одній справі зі своїм більш відомим земляком – Олегом Сенцовим.

Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.