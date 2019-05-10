Митці висадили у Києві квіти в пам’ять про Сенцова та інших заручників Кремля

Приблизно дві сотні квітів висадили 10 травня у Києві українські митці, науковці та координатори глобальної акції #SaveOlegSentsov під час флешмобу «Саджайте квіти, а не людей». Як передає кореспондент Радіо Свобода, тепер ці квіти ростуть у Хрещатому парку, в центрі столиці. Біля кожної з рослин – мініатюрна табличка з іменем українця, якого утримують у російському полоні в анексованому Криму, на окупованому Донбасі та в Росії.

Автором ідеї є акторка Римма Зюбіна. Вона зауважила, що цієї весни флешмоб підтримали у Празі та в деяких інших європейських містах: там саджали квіти та дерева, щоб нагадати світові про українських полонених Кремля.

Саме 10 травня 5 років тому окупаційна влада у Криму заарештувала українського режисера Олега Сенцова, звинувативши його в «підготовці теракту».

Римма Зюбіна пояснила, що організатори невипадково обрали квіти, які звуться «канни» (співзвучні з Каннським кінофестивалем – ред.), щоб показати: такі люди, як Олег Сенцов, «мають творити, мають їздити у Канни, а не сидіти у російській тюрмі».

До акції долучилися, зокрема, режисер Ахтем Сеітаблаєв, письменник Андрій Курков, музикант Андрій Хливнюк (вокаліст гурту «Бумбокс»), історик Ігор Козловський (звільнений з російського полону на Донбасі) та філософ Вахтанг Кебуладзе.

Технічну допомогу та самі квіти надав «Київзеленбуд».

За підрахунками активістів #SaveOlegSentsov, в Росії наразі утримують 98 українських політв’язнів, на окупованій частині Донбасу – понад 120 полонених військових та цивільних. Крім того, у російському СІЗО в Москві перебувають 24 українські моряки, захоплені росіянами в Азовському морі наприкінці минулого року.