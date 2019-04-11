«Поверніть нашого режисера». У Парижі відбулася акція на підтримку Сенцова

У Парижі на площі Республіки 11 квітня українські студенти провели акцію «Missing Director» на підтримку режисера Олега Сенцова і всіх українських політв'язнів. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на організатора акції, журналіста Микиту Мекензіна.

Студенти Української академії лідерства нагадали французам, що 10 травня виповнюється п'ять років, як український режисер Олег Сенцов був затриманий російськими силовиками, після чого його засудили до 20 років в'язниці.

У центрі Парижа студенти влаштували знімальний майданчик – підготували камери, звук, освітлення, продакшн-команду і акторів для зйомки фільму. Щоб почати запис, асистент режисера «зайшла в кадр», підняла «хлопавку» і все завмерло. Процес зйомок виявився «заморожений» через відсутність головної фігури на майданчику – режисера.

«Усі учасники акції в двохвилинному «фризі» продемонстрували – художник не може бути терористом. Без художника процес зупиняється. Тим самим ми закликаємо владу Франції допомогти повернути Олега Сенцова й інших політв’язнів на свої місця», – сказав Микита Мекензін.

На акції також був присутній депутат Національної асамблеї Франції Ніколя Тюркуа.

«Я прийшов сюди, тому що добре обізнаний із проблемами між Росією і Україною. Дуже важливо знайти рішення для цих двох країн. І це символічно, що молоді люди можуть знайти таке рішення і боротися за політичного в'язня. Це важливо і для мене, тому що, як представник Європи, я розумію, що у нас спільне коріння і ми повинні це зупинити», – сказав Ніколя Тюркуа.

11 і 12 квітня подібні акції відбуваються в Берліні, Гаазі, Братиславі, Брюсселі і Празі.

Сенцов засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Звільнити самого режисера закликають відомі світові діячі культури і мистецтва, а також ООН, США і Євросоюз. У 2018 році Олег Сенцов став лауреатом правозахисної премії імені Андрія Сахарова.