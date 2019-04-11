«Поверніть нам режисера»: у центрі Праги пройшла акція на підтримку Сенцова

У столиці Чехії Празі 11 квітня відбулася акція «Поверніть нам режисера!», яку організували студенти Української академії лідерства. Активісти закликали як місцевих жителів, так і владу країн ЄС допомогти повернути українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в російській в’язниці разом із понад 80 ув’язненими громадянами України.

Студенти імпровізували знімальний майданчик із камерами, звуком, освітленням та акторами. Але наприкінці вони показали, що без режисера фільму Олега Сенцова знімальний процес зупиняється. Усі учасники акції завмерли на кілька хвилин.

Схожі акції в цей день відбулися також і в інших європейських містах – у Брюсселі, Берліні, Парижі, Братиславі та Амстердамі.

«Наша роль в Європі – це пізнати державотворчі процеси, а також поширити інформацію про ситуацію в Україні і проблему збройного конфлікту з Росією», – пояснив учасник акції Володимир Міщенко.

«Ця акція – це певний вплив та певний меседж, який я, як 18-річна українка, особисто можу донести, можу розказати про виклики, про проблеми, які я хочу вирішити і залучити до цього людей з усього світу», – сказала студентка Софія Щербачук.

У серпні 2015 року північнокавказький окружний суд у російському ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території анексованого Криму. Свою провину Сенцов не визнав.