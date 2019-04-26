Росія заявляє, що питання ЄСПЛ у справі Сенцова виходять за межі компетенції суду – ЗМІ

Росія назвала питання Європейського суду з прав людини у справі ув’язненого Москвою українського режисера Олега Сенцова такими, що виходять за межі компетенції суду. Про це пише російська газета «Ведомости» з посиланням на отриманий редакцією текст відповіді російської влади на питання, поставлені судом в зв’язку зі скаргою Сенцова.

У грудні минулого року ЄСПЛ прийняв скаргу на вирок російського суду, що засудив Сенцова до 20 років колонії за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. У скарзі заявники наполягали, що свідчення фігурантів кримінальної справи були отримані під тортурами, докази – сфабриковані, а судовий процес був політично мотивованим.

Суд попросив російську владу прояснити природу свідчень фігурантів і доказів. Він так само запитав, чому свідки у справі були засекречені, і чи були їхні свідчення визначальними у вироку.

Російська влада заявила, що оцінка доказів виходить за межі компетенції ЄСПЛ і має оцінюватися тільки російськими судами. Суд так само не може оцінювати свідчення одного з учасників про тортури, оскільки він в ЄСПЛ не звертався, йдеться у відповіді. Показання засекречених свідків використовувалися відповідно до російського законодавства, зазначається у відповіді. Відповідь Європейському суду з прав людини підписав уповноважений Росії в Страсбурзі заступник міністра юстиції Михайло Гальперін.

Сенцов відбуває покарання в російському Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, яких утримує Росія.

Звільнити режисера й інших українців, яких російська влада переслідує після анексії Криму, вимагають Київ, країни Заходу, діячі культури і міжнародні правозахисні організації.