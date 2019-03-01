Адвокат відвідала Сенцова в російській колонії

Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова 1 березня відвідала в колонії в Лабитнангі адвокат Ольга Дінзе.

Як повідомила вона проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, «Сенцов почуває себе нормально».

«Близько 12 години нарешті вдалося потрапити до Олега. Почуває він себе нормально. На мій погляд, він досить сильно поправився. Як він пояснив, зараз він добре харчується і займається спортом. Час він приділяє собі і творчості. Він постійно в роботі, як він пояснює, вони півдня ходять строєм, півдня займаються спортом і творчістю. Будь-яких нарікань з боку адміністрації щодо нього не надходить. Він, відповідно, не скаржиться», – розповіла Дінзе.

За її словами, зараз він перебуває у спільній казармі на 50-60 осіб.

Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе раніше повідомляв, що у Сенцова в результаті голодування виявлено «органічне ураження» серця, печінки і нирок.

Минулого року Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в'язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

25 жовтня Сенцова присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території анексованого Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.