Лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон закликав звільнити Олега Сенцова

Лауреат премії «Оскар», мексиканський режисер Альфонсо Куарон закликав звільнити утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова.

«Лауреат «Оскара» Альфонсо Куарон приєднався до нас із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова», – йдеться в повідомленні Pen America у Facebook.

У центрі також розмістили фото Куарона, на піджаку якого прикріплений значок із написом FreeSentsov.

Альфонсо Куарон отримав днями премію «Оскар» в категорії «Найкращий режисер» за фільм «Рома» (Roma).

Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. У 2018 році режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Звільнити самого режисера закликають відомі світові діячі культури і мистецтва, а також ООН, США і Євросоюз. У 2018 році Олег Сенцов став лауреатом правозахисної премії імені Андрія Сахарова.