Американська кіноакадемія роздала «Оскари»

В ніч на 25 лютого в Лос-Анджелесі вручили премії «Оскар» – нагороди Американської кіноакадемії.

Найкращим фільмом року за версією кіноакадемії стала стрічка «Зелена книга». Цей же фільм нагородили за найкращий оригінальний сценарій.

Нагороду найкращому режисеру отримав творець «Роми» Альфонсо Куарон.

«Оскар» за найкращу жіночу роль отримала Олівія Колмен («Фаворитка»), а чоловічу – Рамі Малек («Богемна рапсодія»).

Найкращою піснею визнали сингл Леді Гаги «Shallow» з «Народження зірки».

«Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою присудили «Ромі», цій же стрічці дісталася нагорода за найкращу роботу оператора.

Премію за найкращу жіночу роль другого плану отримала Реджина Кінг («Якщо Біл-стріт могла б заговорити»), а за найкращу чоловічу роль другого плану – Магершала Алі («Зелена книгу»).

Найкращим повнометражним анімаційним фільмом стала стрічка «Людина-павук: Через всесвіти».

У номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм» перемогла стрічка «Вільний підйом поодинці».